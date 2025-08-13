Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 13 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 236 şüpheli gözaltına alındı, aranan 13 zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 236 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
