Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonları Sonuçlandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonların faaliyet raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve trafik ihlalleriyle mücadele edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca 28 Eylül ile 4 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonların faaliyet raporu açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma suçlarından 49 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu operasyonlar dahilinde, 2 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 6 sentetik uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin, 175 gram esrar, 10 gram eroin, 23 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar dahilinde 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bu operasyonlarda 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trafik timleri tarafından ise 14 bin 700 araç kontrol edilirken, kural ihlalinde bulunan 290 araç sürücüsüne toplam 604 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda 116 araç trafikten men edildi ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 5 şahsın sürücü belgesi geri alındı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 21 yabancı uyruklu şahsa kişi başı 2 bin 866 TL olmak üzere toplamda 60 bin 186 TL idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ