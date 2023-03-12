Kahramanmaraş'ta İyi Partili Yurttaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Kanser Hastalığı Gibi Türkiye'yi Sarmışlar. Tek Doktorumuz Sizsiniz"

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İYİ Partili yurttaş, “Tek çare sizsiniz. Tek çare Millet İttifakı. Kulunuz, kurbanınız olayım, bizi bu illetten kurtarın. Aynı kanser hastalığı gibi Türkiye’yi sarmışlar. Tek doktorumuz sizsiniz” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen İYİ Partili yurttaş, "Tek çare sizsiniz. Tek çare Millet İttifakı. Kulunuz, kurbanınız olayım, bizi bu illetten kurtarın. Aynı kanser hastalığı gibi Türkiye'yi sarmışlar. Tek doktorumuz sizsiniz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kahramanmaraş'ta İYİ Parti Ekinözü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'na, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşadıkları sorunları anlattı.

İYİ Partili bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na, "Gelin bakın, tek çare sizsiniz. Tek çare Millet İttifakı. Kulunuz, kurbanınız olayım, bizi bu illetten kurtarın. Aynı kanser hastalığı gibi Türkiye'yi sarmışlar. Tek doktorumuz sizsiniz. Sizler varsanız bizler varız" diye seslendi.