KAHRAMANMARAŞ'TA İSTİNAT DUVARI YIKILDI; 8 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta aşırı yağan yağmurlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, kayaların altında kalan 8 araç hasar gördü.

Olay, merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 3 bloklu sitenin orta blokunun istinat duvarı, yağmur nedeniyle büyük bir gürültüyle ön bloktaki binanın bahçesine yıkıldı. O sırada park halinde bulunan araçlar kayaların altında kalırken, ev taşımak için gelen nakliyecilerin de araçları hasar gördü. Üst tarafta bulunan bir otomobil de aşağıya düştü.Olayda toplam 8 araç hasar görürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.