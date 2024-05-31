Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Mahmut Esad Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp slogan atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Platform Başkanı Süleyman Erayman, buradaki konuşmasında, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yazdıkları mektubu okudu.

Mektupta Kahramanmaraşlı bir kadının evlilik yüzüğünü Filistin'e yardım için verdiğinin yer aldığını ifade eden Erayman, şunları kaydetti:

"Bir hanım kardeşimiz tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere platformumuza teslim edilen bu yüzüğü Heniyye ile görüşmek üzere Katar'a gidecek olan Devlet Gürocak kardeşimize Kahramanmaraş halkı adına bu mektupla teslim ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Gazze'ye gönderilen milyonlarca liranın yanında bu yüzük oradaki kardeşlerimiz için umudun ve zaferin nişanı olsun inşallah."

Erayman, Gazze'nin direnişi ile ders vermeye devam ettiğini belirterek, dünyadaki bütün erdemli ve vicdanlı insanların Gazzeli olduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar, duanın edilmesinin ardından dağıldı.