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Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları yürüyüşle protesto edildi

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Kahramanmaraş'ta, İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yapıldı.

Esat Coşan Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Mustafa Dikmen, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırıların, çoğunluğunu çocuklar ile kadınların oluşturduğu sivil kayıplara ve katliamlara neden olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının tüm dünyayı tehlikeye attığını ifade eden Dikmen, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere, siyonist terör devleti, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Yemen'e ve Suriye'ye vahşice saldırmaya devam etmekte. Gazzeli kadın ve çocuklar Nasır Hastanesi'nde, tüm dünyanın gözleri önünde diri diri yakılmıştır. Mücahitlerimiz ve liderleri tek tek şehit edilmektedir. Ayrıca soykırımcı siyonist İsrail'in Mescidi Aksa'yı bölme ve hatta yıkma planları da sürmekte. Biz her defasında daha kötüsü olur mu diye düşünürken, Allah'ın lanetlediği kavim bize daha kötüsünü göstermekte."

Siyonizm ile mücadeleyi kutlu bir hedef, vazgeçilmez bir duruş haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Dikmen, milletlere, devletlere, uluslararası toplumlara ve uluslararası örgütlere Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısında bulundu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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