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Kahramanmaraş'ta İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay, minibüsün devrilmesiyle meydana geldi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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