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Kahramanmaraş'ta İşçi Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta İşçi Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1) KAHRAMANMARAŞ'TA İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 12 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta kavşakta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 46 S 0689 plakalı işçi taşıyan minibüs ile T.E.'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 10'u da devrilen minibüste olmak üzere 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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