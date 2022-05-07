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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hediyelik eşya satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hediyelik eşya satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çiğli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan hediyelik eşya satan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

AA / Güncel

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