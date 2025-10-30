Kahramanmaraş'ta İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta iş yeri kurşunlama olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kentte 26 Ekim'de bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.