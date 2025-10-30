Haberler

Kahramanmaraş'ta İş Yeri Kurşunlama Olayında 2 Tutuklama

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına karıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta iş yeri kurşunlama olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kentte 26 Ekim'de bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
