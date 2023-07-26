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Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Operatörü Türk Bayrağıyla Çalışıyor

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine asan bir iş makinesi operatörü, çalışmalarını bayrağın gölgesinde sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş makinesi operatörü, meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine asarak çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta depremin simge bölgelerinden biri olan 'Ebrar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrası Ordu'dan Kahramanmaraş'a gelen iş makinesi operatörü Serkan Aktaş da Ebrar Sitesi'ndeki enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine astı.

Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, "Ordu'dan geldik ve depremin ilk gününden bu yana buradayız. Devletimize milletimize yardımcı olmak istiyoruz. Ölmüşlerimize rahmet kalanlara sabır versin Allah. Güzel sonuçlar olacak kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Ben operatör olarak çalışıyorum. Türk bayrağını yıkım sırasında inşaatta bulduk. Biz de her bulunduğumuz ortamda dalgalansın diye makinemize güzellik katalım dedik. İnsanların dikkatini çekiyor bizim de hoşumuza gidiyor. Türk bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz. Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Ordu Güncel Haberler

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