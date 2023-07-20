Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin inşaat halindeki ikinci katında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin inşat halindeki ikinci katında çalışma yapıldığı sırada göçük oldu, 1 kişi hayatını kaybetti,2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evin inşaat halindeki ikinci katının balkon kısmında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.