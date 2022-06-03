Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.

Menderes Mahallesi Trabzon Caddesi'nde yapımı süren alışveriş merkezine denetime giden Menderes M. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten inşaat temeline düştü.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Menderes M, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Trabzon Güncel Haberler

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