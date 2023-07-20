Kahramanmaraş'ta İnşaat Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin inşaat halindeki ikinci katının duvarının çökmesi sonucu altta kalan 3 kadından biri hayatını kaybetti. Kadınların o sırada evin bahçesinde inşaatta çalışanlara yemek hazırladığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin inşat halindeki ikinci katının duvarının çökmesi sonucu altta kalan 3 kadından biri hayatını kaybetti. Kadınların o sırada evin bahçesinde inşaatta çalışanlara yemek hazırladığı öğrenildi.

Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evin inşaat halindeki ikinci katının balkon kısmında yer alan ön duvarı çöktü. Meydana gelen göçüğün altında inşaatta çalışanlara yemek hazırlayan Tuba Ataş, Hürü Kayık ve Fatma Ataş kaldı. 112 Acil Komutaya haber verilmesi üzerine bölgeye Afad, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma ile göçük altında kalan 3 kişi çıkarıldı. Kurtarılanlardan Hürü Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtulan 2 kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ