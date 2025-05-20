Kahramanmaraş'ta İlk 'DOGA GAME JAM' Oyun Turnuvası Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından bölgede ilk kez gerçekleştirilen "DOGA GAME JAM" oyun turnuvası için Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, "İstikbal Göklerdedir" temasıyla en iyi oyun kurgusunu yapmak için mücadele etti.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuvada, takımlar, 48 saat içinde en iyi oyun kurgusunu oluşturmaya çalıştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği turnuvaya katılan 97 yarışmacı, tasarım, görsel içerikler ve kodlama işlemlerini tamamlayarak oyunları jüri üyelerine sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, turnuvada "Light Core" isimli oyunla Kerem Aydın ve Muhammed Yavuz birinci, "İstiklal Savaşçıları" isimli oyunla Enes Bozdemir, Deniz Mirik ve Muhammed Emin Yakut ikinci, "Path of Honor" isimli oyunla Bedirhan Bahadır, Siraç Özmen, Seyfettin Ömer Yılmaz ve Dilara Çelik üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, turnuvanın, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen Dijital Oyun Geliştirme Akademisi (DOGA) Projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaşanan bilimsel gelişmeler ve bilgi çağındaki yeniliklerin sektör çeşitliliğini artırarak farklı fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Bakan, bu sektörlerden birinin de dijital oyun alanı olduğunu belirterek, 200 milyar doları aşkın bir iş hacmine sahip olan sektörde, Türkiye olarak söz sahibi olmayı amaçladıklarını ifade etti.