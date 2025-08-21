Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, uyuşturucu ticareti suçundan uzun yıllar ceza almıştı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (31) ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (32) yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel