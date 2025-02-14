Kahramanmaraş'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ve E.A. adlı iki firari hükümlü emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası bulunan A.C. ve aynı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel