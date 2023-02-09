Kahramanmaraş'ta İki Çocuk Depremin 4'üncü Gününde Enkaz Altından Kurtarıldı

Kahramanmaraş kent merkezinde, 100. Yıl Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerindeki iki ayrı apartmanda 12 ve 10 yaşındaki çocuklar depremin dördüncü gününde kurtarıldı. İki çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

Haber: EMRE SERCAN İKE - Kamera: ÜNAL AYDIN/FURKAN ERDEM

Kahramanmaraş kent merkezinde, 100. Yıl Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerindeki iki ayrı apartmanda 12 ve 10 yaşındaki çocuklar depremin dördüncü gününde kurtarıldı. İki çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezde, 100. yıl Caddesi'nde bulunan bir apartmanın enkazı altında kalan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Mahmut ve Azerbaycan Bulvarı'nda bulunan Serap Apartmanı enkazı altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk arama ve kurtarma çalışmaları ile kurtarıldı. İki küçük çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.