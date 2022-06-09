Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde karşılaşan, önceden husumetli oldukları öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada, yaralanan bir kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.