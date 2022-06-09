Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde karşılaşan, önceden husumetli oldukları öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada, yaralanan bir kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title