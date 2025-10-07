Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerinden "El Sanatları Kermesi"

Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı "Büyüklerimizin Ellerinden El Sanatları Kermesi" düzenlendi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Atölye Zeytin'in destekleriyle düzenlenen kermeste, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

Etkinlikle huzurevinde kalan yaşlıların üretme heyecanının yeniden canlandırılması, el emeği ürünlerinin tanıtılması ve toplumla bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Atölye Zeytin Kurucusu Gülnur Beyit ve gönüllü eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen proje kapsamında huzurevi sakinleri, çeşitli el sanatları ürünlerini hazırlayarak sergileme fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların en kıymetli hazinesinin büyüklerine verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

Bozkurt, proje sayesinde huzurevi sakinlerinin tecrübelerinden yararlanma imkanı bulduklarını belirterek, "Bu çalışmayla büyüklerimizin yaşamına mutluluk, üretkenlik ve neşe katmanın gururunu yaşadık. Bu proje onların hayatına küçük bir mutluluk, bizlere ise büyük bir onur kattı. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Kasım Titiz de karayollarından emekli olduğunu belirterek sergide Atatürk büstü ve dekoratif ayna yaptığını söyledi. Titiz, el işi etkinliklerinin huzurevi sakinlerinin günlerini verimli geçirmelerine katkı sağladığını, bu çalışmalarla zamanın daha hızlı ve keyifli geçtiğini ifade etti.

Kermese Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.