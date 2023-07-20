Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler hapis cezası kesinleşen şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık suçundan 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T. ile 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. Emniyette işlemleri yapılan 2 şahıs da sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ