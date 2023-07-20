Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. ile 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.