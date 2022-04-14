Kahramanmaraş'ta hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dar gelirli 40 vatandaşın bakkal borcunu ödedi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dar gelirli 40 vatandaşın bakkal borcunu ödedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, Beyceğiz ve Karşıyaka mahallelerinde tespit edilen dar gelirli 40 ailenin bakkal borcunun hemşehrileri olan MÜSİAD İngiltere Şubesi Başkanı Mustafa Demir tarafından kapatıldığını belirtti.

Hayırseverler tarafından gerçekleştirilen bu tür davranışların sevindirici olduğuna işaret eden Güven, bu durumun diğer iş insanlarına da örnek olması temennisinde bulundu.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Karşıyaka, England, Güncel, Haberler

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