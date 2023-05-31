Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan 13 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, havaya rastgele ateş açan 13 şüpheli yakalandı. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü, düğün, nişan, asker uğurlama etkinliklerinde rastgele ateş açan ve çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik özel ekip kurdu. Güvenlik güçleri tarafından son 3 günde yapılan denetimlerde, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, adliyeye sevk edilen bir zanlı, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tutuklandı.