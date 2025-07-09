Kahramanmaraş'ta Hava Sıcaklıkları 43 Dereceyi Buldu

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü, nem oranının da arttığı kentte vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge yerleri tercih etti.

Vatandaşlar, yüksek kesimlerde baraj kenarlarında da serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.????