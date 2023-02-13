Kahramanmaraş'ta Hatice, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan Hatice Akan (39), ekiplerin çalışması sonucu 180 saat sonra sağ çıkarıldı. KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan Hatice Akan (39), ekiplerin çalışması sonucu 180 saat sonra sağ çıkarıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler, arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda, Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı'nda yaşayan Hatice Akan'ın enkaz altında kaldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Akan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda Akan, 180'inci saatte enkazdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen Hatice Akan, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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