Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Hastaneye Pompalı Tüfekle Giren Kadın Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Hastaneye Pompalı Tüfekle Giren Kadın Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu belirlenen bir kadın, pompalı tüfekle bir hastanenin acil bölümüne girerek sağlık çalışanlarını tehdit etti. Olay güvenlik görevlisinin müdahalesiyle sona ererken, kadın gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Suç

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var
İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti? Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne? Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)!
title