Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar gören çok sayıda binadan Kahramanmaraş kent merkezi Haydar Bey Mahallesi Kurasu Bulvarı'ndaki iki bloktan oluşan Yeşilkent Sitesi'nin A bloku, ekiplerin iki saati aşkın çalışmaları sonucu kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından gerçekleştirilen yıkımı, aparman sakinleri üzüntüyle izledi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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