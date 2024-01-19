Kahramanmaraş'ta Hasarlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Gayberli Mahallesi'ndeki 10 katlı hasarlı binanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, binadaki mobilya parçalarından çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.