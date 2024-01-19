Kahramanmaraş'ta Hasarlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Gayberli Mahallesi'ndeki 10 katlı hasarlı binanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki mobilya parçalarından çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Gayberli Mahallesi'ndeki 10 katlı hasarlı binanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, binadaki mobilya parçalarından çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.