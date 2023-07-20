Kahramanmaraş'ta Hasarlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı bir binanın çatısı onarım sırasında çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 3 kadın kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.