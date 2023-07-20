Kahramanmaraş'ta Hasarlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı bir binanın çatısı onarım sırasında çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 3 kadın kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hasarlı binanın onarımı sırasında çatının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi'nde tek katlı hasarlı binanın çatısı, onarım çalışması sırasında çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 3 kadın enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Enkaz bölgesinde çalışma yapan ekipler, Hürü Kayık, Tuba ve Fatma Ataş'ı bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba ve Fatma Ataş kentteki hastanelere sevk edildi.