Kahramanmaraş'ta hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma" suçundan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet A'nın Turan Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Mehmet A'yı yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title