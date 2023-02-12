KAHRAMANMARAŞ'TA HACER DEMİR 158 SAAT SONRA KURTARILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden arama kurtarma çalışmasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, Hacer Demir'i enkazdan 158 saat sonra kurtardı. KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden arama kurtarma çalışmasında Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, Hacer Demir'i enkazdan 158 saat sonra kurtardı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, depremin 7'nci gününde Hacer Demir'i enkazdan kurtardı. 158 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Hacer Demir, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Hacer Demir'in 14 yaşındaki kızı Sultan Demir'in ise cansız bedenine ulaşıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş TSK Güncel Haberler

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