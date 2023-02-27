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Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor

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Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor.

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor.

Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor. Güvelik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin hafriyat sahasında yaptıkları döküm çalışması dron ile havadan görüntülendi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, bölge müdürlüğü kampüsünün depremin ilk saatlerinden itibaren bir lojistik üs olarak kullanıldığını söyledi.

Ekiplerin şu anda enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Doğru, "Bu minvalde yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz. Şu anda iki döküm sahası var. Günlük yaklaşık 45 bin ton civarı bir enkazı bu döküm merkezlerine naklediyoruz. Bir kamyon günde hemen hemen 8 sefer yapabiliyor. Şu anda 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor." diye konuştu.

"1-1,5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz"

Yıkılacak binalarla ilgili işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade eden Doğru, müdürlük olarak lojistik destek kapsamında depremin ilk anından itibaren 2 milyon litrenin üzerinde yakıt harcandığını belirtti.

Doğru, "Bu bulunduğumuz kampüste aynı zamanda tüm operatörlerin barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Vardiyalı bir sistem uyguluyoruz. Vardiyalı bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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