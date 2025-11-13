Kahramanmaraş'ta Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Kahramanmaraş'ta yapılan gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, 35 cep telefonu ve 42 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 42 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel