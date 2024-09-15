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Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Olayı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren 29 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet Akrağ boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçların müdahalesiyle göletten çıkarılan Akrağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

Yakınlarıyla Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına pikniğe giden 29 yaşındaki Ahmet Akrağ suya girdi.

Akrağ'ın gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Akrağ'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayatını kaybettiği belirlenen Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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