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Kahramanmaraş'ta Gölete Giren Genç Boğuldu

Kahramanmaraş'ta Gölete Giren Genç Boğuldu
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22 yaşındaki Rıdvan Yaşar, arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere gittiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay, acil çağrı üzerine dalgıç ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Ayşepınarı Mahallesi'ndeki göletin kıyısına pikniğe giden 24 yaşındaki Rıdvan Yaşar, suya girdi.

Yaşar'ın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Yaşar'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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