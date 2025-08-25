Kahramanmaraş'ta Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hacımustafa Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde olan işçilerden Abdülmelik T. toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Abdülmelik T., toprak altından yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Abdülmelik T., Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdülmelik T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı

Transfer bitiyor! Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.