Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen denetimde aranan 7 kişi yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen denetimde aranan 7 kişi yakalandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen denetimde aranan 7 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 90 ekibin katılımıyla gerçekleştirildiği huzur uygulamasında 146 umuma açık yer, 58 sokak, 61 yol kontrol noktası, 18 metruk binada denetim yapıldı.

Uygulamada 12 kişiye çeşitli nedenlerden dolayı 15 bin 432 lira idari yaptırım uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Haberler

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