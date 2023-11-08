Kahramanmaraş'ta gerçekleşen yıkım yüzde 65,68

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il geneli devam eden yıkımlar yüzde 65,68 rakamına ulaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 binadan 23 bin 442'si yıkıldı. İl genelinde yıkımlar devam ederken metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzde 65,68 olduğu öğrenildi. Depremzede Fatma Zehra Çam, "Depremde dolayı işimizi ve evimizi kaybettik. Büyük bir deprem yaşadık ama bizim deprem şehitlerimiz ve kayıplarımız çok fazla gündem olmadı. Bir binanın kaldırılması bir ay sürüyor ve binalar kaldırılırken su sıkılması lazım" dedi.

Bir başka depremzede esnaf Mehmet Yalçın, "Enkazlar yavaş yavaş kaldırılıyor biraz daha hızlandırılmasını lazım kış gelmeden önce. Esnaflarımızın rahatlaması ve sokakların toz ve topraktan kaldırılması için biraz daha hızlı olmaları lazım. Çalışmalar kısım kısım hızlı oluyor" diye konuştu.

Hacı Murat Gül ise, "Kahramanmaraş'ımızın güzel projeleri var. Güzel konutlar yapılacak. Çalışmalar bir gayretle sürüyor. Şuanda gördüğümüz çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.