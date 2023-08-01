Kahramanmaraş'ta Geniş Bir Alanı Kaplayan Anız Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hacımustafa mahallesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, buğday hasadı yapılan arazide bilinmeyen bir nedenle çıktı ve hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta geniş bir alanda etkili olan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Hacımustafa mahallesindeki arazide çıktı. Daha önce buğday hasadı yapıldığı belirlenen arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın arazinin geniş bir alanını kapladı. Rüzgarında etkisiyle uzun süre devam eden yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Yanan arazi havadan dron ile de görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanın yandığı ve yerleşim yerinin yakında yangını devam ettiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. - KAHRAMANMARAŞ