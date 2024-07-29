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Kahramanmaraş'ta gece de devam eden orman yangınına müdahale

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına gece de müdahale ediliyor. Yangında 80 hektarın üzerinde alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına gece de müdahale ediliyor.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gündüz çıkan yangın devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini belirtti.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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