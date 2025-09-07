Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Sabah Namazı'nda Destek Etkinliği

Kahramanmaraş'ta "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkı için dua edip İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen programda vatandaşlar, Abdulhamid Han Camisi'nde toplandı.

Sabah namazını kılan katılımcılar daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'de açıkça soykırım işlendiğini, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini ve uluslararası mekanizmaların bu durumu kıtlık olarak isimlendirdiğini söyledi.

Gazze halkının azminin açlıkla kırılmaya çalışıldığına işaret eden Alagöz, şöyle devam etti:

"İki milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken, her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa, tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek."

Dünya genelinde savaşın sona ermesi için çaba gösterenlerin devletlerin yapamadığını yaparak ablukayı kırmayı hedeflediği büyük bir organizasyon düzenlediğini dile getiren Alagöz, "Gazze'deki ablukanın kalkması için acilen insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden de insani yardım koridorunun oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.

Alagöz, Filistin'de işlenen soykırım ve sömürge suçlarının faillerinin yargılanması ve çifte vatandaşların da Türk mahkemelerinde hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kahramanmaraş STK'ları ve halkı olarak Sumud Filosu'na tam destek veriyor, seferin başarısı için yanlarında olduğumuzu ve olası müdahalelere karşı meydanlarda olacağımızı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dua edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.