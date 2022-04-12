Kahramanmaraş'ta gazetecilerden İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ziyeret - Haberler

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Kahramanmaraş'ta gazetecilerden İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ziyeret

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta gazetecilerden İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ziyeret

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KGC Başkanı Sermet Çuhadar ve beraberindeki gazetecileri makamında kabul etti.

Cebeloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin asayişiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Nisan, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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