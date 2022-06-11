Kahramanmaraş'ta fiziksel tırmanış ve parkur alanı açıldı - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen "Afet Okur Yazarlığı Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında fiziksel tırmanış ve parkur alanının tanıtımı ve açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, 15-24 yaş arası gençlere afet konulu bilgilendirme yapıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, programda, bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu da projeye gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen parkur katılımcılara tanıtıldı.

Programa, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Genç Kızılay Proje ve Fon Birim Başkanı Utku İlhan, Genç Kızılay 6. Bölge Proje ve Fon Birim Başkanı Emre Atak, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ve ilgililer katıldı.