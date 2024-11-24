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Kahramanmaraş'ta Fırtına Eğitime Ara Verdirdi

Kahramanmaraş'ta Fırtına Eğitime Ara Verdirdi
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Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına nedeniyle eğitim kurumlarında bir gün süreyle ara verildi. Şiddetli hava koşulları, evlere, ağaçlara ve elektrik altyapısına zarar verdi.

Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkilerken, eğitime de 1 gün ara verildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak, akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri ve Fatih Camisi'nin minaresi zarar gördü.

Çatılardan düşen malzemeler ve devrilen ağaçlar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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