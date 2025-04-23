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Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.B'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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