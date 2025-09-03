Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

????? Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.