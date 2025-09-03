Haberler

Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

????? Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.