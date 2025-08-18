Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünce, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
