Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
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??????? Kahramanmaraş'ta hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
??????? Kahramanmaraş'ta hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel