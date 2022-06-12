Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 14 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'nin (37) adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. M.D'nin, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi. AA / İzzet Mazı - Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.