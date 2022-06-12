Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 14 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'nin (37) adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.D'nin, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.
AA / İzzet Mazı - Güncel